В Турции рыбаки взяли под опеку пеликана, отбившегося от стаи, пишет Haberturk.
Пеликан, который, как предполагается, отделился от мигрирующей стаи, обосновался на рыбацком пирсе около двух лет назад. С тех пор он стал неотъемлемой частью жизни рыболовов и местных жителей.
Рыбаки, прозвавшие пеликана Гарипом, регулярно кормят его пойманной рыбой, когда возвращаются с уловом из Мраморного моря.
«Пеликан стал самым милым обитателем этого места. Он всегда ждет нас, когда мы возвращаемся с рыбалки», — отмечают местные жители.
Рыбак Батухан Алтан также подчеркнул, что все рыбацкое сообщество города заботится о птице.
«Он привык к нам и очень дружелюбно приветствует нас каждый раз, когда видит», — рассказал мужчина.
Ранее рыбак спас детеныша тюленя-монаха и помог ему воссоединиться с матерью.