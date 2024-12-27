Haberturk: рыбаки в Турции усыновили пеликана, отбившегося от стаи

В Турции рыбаки взяли под опеку пеликана, отбившегося от стаи, пишет Haberturk.

Пеликан, который, как предполагается, отделился от мигрирующей стаи, обосновался на рыбацком пирсе около двух лет назад. С тех пор он стал неотъемлемой частью жизни рыболовов и местных жителей.

Рыбаки, прозвавшие пеликана Гарипом, регулярно кормят его пойманной рыбой, когда возвращаются с уловом из Мраморного моря.

«Пеликан стал самым милым обитателем этого места. Он всегда ждет нас, когда мы возвращаемся с рыбалки», — отмечают местные жители.

Рыбак Батухан Алтан также подчеркнул, что все рыбацкое сообщество города заботится о птице.

«Он привык к нам и очень дружелюбно приветствует нас каждый раз, когда видит», — рассказал мужчина.

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