В российском регионе произошло заражение сальмонеллезом в детском центре

В селе Смоленка в Забайкальском крае закрыли на три месяца детский центр после случая заражения сальмонеллезом. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре.

«В Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю поступила информация о регистрации случая сальмонеллезной инфекции в детском центре (группа по присмотру и уходу за детьми), расположенном в с. Смоленка, но провести расследование в установленном порядке специалистам ведомства и «Читинской ЦРБ» не удалось, так как индивидуальный предприниматель отказался допустить их в помещение детского центра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство передало информацию о действиях руководства центра в силовые структуры, доступ в детский центр специалисты Роспотребнадзора получили только после этого. В итоге, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, касающиеся условий питания и пребывания детей, содержания помещений и так далее.

Детское учреждение закрыли по решению суда.

В ноябре в республике Дагестан десять детей заразились дизентерией в садах. По предварительным выводам Роспотребнадзора по региону, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане.