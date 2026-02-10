Размер шрифта
Фанат «Очень странных дел» установил рекорд, собрав крупнейшую коллекцию по сериалу

Фанат Очень странных дел собрал 2301 предмет, посвященный сериалу, установив рекорд
Guinness World Records

Житель американского штата Аризона установил мировой рекорд, собрав крупнейшую в мире коллекцию памятных вещей, посвященных сериалу «Очень странные дела», пишет UPI.

Чендлер Джоуи Авалос был официально признан рекордсменом в январе 2026 года. На момент фиксации рекорда его коллекция насчитывала 2301 уникальный предмет, связанный с популярным сериалом.

По словам Авалоса, он начал собирать атрибутику сразу после выхода сериала, однако в первые годы ассортимент официального мерча был ограничен. Будучи коллекционером фигурок Funko Pop!, он использовал их как отправную точку.

Авалос отметил, что коллекция продолжает расти и постепенно заполняет все больше пространства в его доме. Он в шутку сравнил этот процесс с «изнанкой» из сериала, которая, по его словам, «продолжает распространяться».

Ранее 90-летняя учительница английского языка попала в Книгу рекордов Гиннесса.
 
