Два мастера маникюра устроили драку в петербургском салоне из-за рабочего места

В Петербурге два мастера маникюра не поделили рабочее место и устроили драку в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в одном из городских салонов красоты. Между двумя мастерами случилась ссора из-за педикюрного кресла и инструментов, которые после себя оставила в ненадлежащем одна из сотрудниц — в это же время к другому мастеру уже должен был подойти ее клиент. Конфликт работниц перерос в потасовку — одна толкнула другую в спину, после чего женщины стали избивать друг друга и таскать за волосы. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

В результате драки одна из них получила ушибы и кровоподтеки. В результате после потасовки суд оштрафовал одну из них на 15 тысяч рублей, а вторую — на 5 тысяч рублей.

Ранее пациенты устроили драку в приемном покое петербургской больницы.
 
