Больше половины россиян признались, что они счастливы

KP.RU: 60% россиян чувствуют себя счастливыми
Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян поделились, что считают себя счастливыми и довольны своей жизнью. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 60% респондентов чувствуют счастье. Эти россияне рассказали, что довольны своей жизнью, а также умеют радоваться мелочам и видеть позитив во всем, что с ними случается.

Однако другие 34% участников опроса раскрыли, что они несчастливы. При этом одни из них сейчас проживают сложный жизненный период, а другие не могут добиться того, о чем мечтают. Респонденты понимают, что сейчас для них наступило тяжелое время.

Оставшиеся 6% опрошенных проголосовали за вариант «другое». Они отметили, что такой вопрос является для них это слишком сложным, чтобы дать однозначный ответ. Помимо этого, многие придерживаются мнения, что невозможно постоянно быть в состоянии эйфории. Они считают, что даже если человек счастлив в чем-то одном, ему может не хватать другой детали.

До этого исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52,4% россиянок. При этом средняя оценка «женского счастья» по стране составляет 3,41 балла из 5.

Ранее стало известно, в каких городах живут самые счастливые россияне.
 
