Американка застряла в канализации и провела там несколько часов

В США женщина застряла в канализации на несколько часов
Karolis Kavolelis/Shutterstock

В США женщина угодила в ливневую канализацию и просидела там несколько часов. Об этом сообщает Kansas City Star.

Инцидент произошел вечером в среду, 4 февраля, в Канзас-Сити. 40-летняя женщина провалилась в канализационный люк и застряла в трубе на глубине нескольких десятков метров.

Она провела в таком положении несколько часов, прежде чем сотрудники местной пожарной службы вытащили ее на поверхность. Спасательная операция длилась почти 90 минут и завершилась около 21:30.

После этого женщину госпитализировали для обследования. Ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее пожарные спасли восьмилетнего мальчика, который провалился в канализацию, копая яму в снегу.
 
