В Мордовии обрушился пешеходный мост

В Мордовии обрушился мост через реку Инсарка

В Мордовии рухнул пешеходный мост через реку Инсарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Инсарского муниципального района на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что инцидент произошел в городском поселении Инсар. Пешеходный мост соединял Совхозную и Заречную улицы.

В пресс-службе отметили, что в текущий момент собирается пакет документов для включения создания нового моста в программу капитального строительства.

Для перехода на улицу Заречную горожанам рекомендуют пользоваться мостом на улице Ленинградской.

15 января в Тарусском муниципальном округе Калужской области обрушился пешеходный подвесной мост. Глава округа Михаил Голубев в социальных сетях опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как рухнула переправа. В результате инцидента никто не пострадал. Чиновник подчеркнул, что подрядчику немедленно предъявили требования о восстановлении объекта в рамках гарантийных обязательств.

Ранее в Республике Алтай обрушился автомобильный мост.