Акции VK на Мосбирже подскочили на фоне замедления Telegram

Акции VK на Мосбирже выросли более чем на 4,3%
Алексей Майшев/РИА Новости

Акции VK на Мосбирже подскочили более чем на 4,3% на фоне замедления мессенджера Telegram. Это следует из данных на сайте.

Так, согласно информации на 13:24 мск, котировки VK составляли 323 рубля за акцию (+4,35%). К 14:11 мск бумаги замедлили рост и находились на уровне 319,45 рубля (+3,2%).

10 февраля в Роскомнадзоре заявили, что по решению уполномоченных органов продолжают введение последовательных ограничений против Telegram с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Роскомнадзор сообщил, что позиция государства по работе социальных сетей и интернет-сервисов на территории России остается неизменной. Ведомство заявило о готовности сотрудничать с отечественными и иностранными платформами при условии соблюдения российского законодательства, размещения серверов в стране, защиты персональных данных пользователей, противодействия мошенничеству, а также создания механизмов борьбы с экстремизмом и терроризмом.

В регуляторе напомнили, что с августа 2025 года для сервисов, систематически игнорирующих требования законодательства, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их отмены после устранения нарушений.

В Госдуме положительно оценили замедление Telegram в России.
 
