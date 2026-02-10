Мать, выпившая чай с ртутью, рассказала о подробностях произошедшего

Мать, в чай которой попала ртуть, заявила, что это было случайностью

Ребенок, который якобы отравил мать ртутью в Подмосковье, сделал это случайно. Об этом в комментарии для РЕН ТВ рассказала сама родительница.

По ее словам, никто не знал, что капли токсичного вещества случайно улетели из разбитого градусника в чай. Когда женщина сделала глоток, она почувствовала «соринку» в жидкости. Только выплюнув, она поняла, что едва не выпила шарик металла.

Пострадавшая вызвала медиков и сама оказала себе первую помощь.

«В больнице ей поставили капельницы, сделали рентгеновский снимок и флюорографию», – сообщается в публикации.

Специалисты выписали москвичку, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Об инциденте стало известно накануне. По данным СМИ, ребенок из Наро-Фоминска случайно разбил градусник и вылил ртуть в чай. Затем содержимое выпила его 45-летняя мать, после чего попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Позже пострадавшая опровергла информацию о том, что ребенок намеренно вылил металл в напиток.

Ранее школьник грел градусник в духовке, чтобы не идти на уроки, и устроил взрыв.