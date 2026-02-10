Размер шрифта
В России выдали разрешение на применение вакцины для терапии меланомы

Минздрав РФ выдал разрешение на применение мРНК-вакцины для терапии меланомы
Павел Львов/РИА Новости

В России выдали разрешение на применение мРНК-вакцины для терапии меланомы. Об этом сообщил Минздрав РФ, передает РИА Новости.

«Минздрав России выдал разрешение на применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата (иБТЛП): Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК вакцина для терапии меланомы», — говорится в сообщении.

Производитель вакцины — НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

Персонализированные мРНК-вакцины для терапии меланомы — это новейший метод иммунотерапии, обучающий иммунную систему пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки по их уникальному генетическому профилю. Ожидается, что применение вакцины Неоонковак для лечения неоперабельной меланомы в комбинации с иммунотерапией начнется в текущем году.

В январе в Центре Гамалеи начали закупку производных для создания вакцины от рака, вскоре специалисты начнут синтез препарата. Первыми пациентами, которые получат новое лекарство, станут трое больных сложной формой меланомы.

Ранее врач заявил, что клетчатка усиливает эффективность противоопухолевых препаратов.
 
