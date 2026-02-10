Размер шрифта
Мужчина не выжил, упав в емкость с гречкой на производстве в Саратовской области

В Саратовской области водитель попал в бункер с зерном и не смог выбраться
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Саратовской области мужчина был погребен в толще зерна, которое сам разгружал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел 10 февраля на предприятии по переработке сельхозпродукции в рабочем поселке Пинеровка Балашовского района.

По предварительным данным, водитель КамАЗ упал при разгрузке гречневой крупы в приемный бункер. Мужчина не смог выбраться из глубокой емкости и был засыпан зерном.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура проверяет исполнение трудового законодательства в части соблюдения правил охраны труда.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Ведется следствие.

Ранее кондитер погиб, упав в промышленный миксер.
 
