Делягин раскритиковал идею следить за соцсетями учеников после нападений в школах

Депутат ГД Делягин: контроль за соцсетями детей не нужно возлагать на учителей
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал начавшийся в Татарстане эксперимент, согласно которому будут отслеживаться социальные сети учеников, чтобы предотвратить нападения в школах.

По мнению парламентария, не следует возлагать на педагогов контроль за онлайн-жизнью детей, поскольку они и так крайне загружены.

«А можно еще им раздать палки и поставить их охранять школы вместо охранников… И про то, что родителей в нескольких школах попросили предоставить классным руководителям номера телефонов и ссылки на страницы их детей в социальных сетях… Я бы никогда в жизни не дал», — подчеркнул Делягин.

По информации Telegram-канала Mash, родителей учеников как минимум трех школ попросили отправить данные об аккаунтах ребенка, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Доступ к сведениям будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов.

Ожидается, что подобные меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент, что убережет школы от возможных ЧП.

Ранее стало известно, что Минпросвещения намерено изменить список разрешенных для школ учебников.
 
