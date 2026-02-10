Делягин раскритиковал идею следить за соцсетями учеников после нападений в школах

Депутат ГД Делягин: контроль за соцсетями детей не нужно возлагать на учителей

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал начавшийся в Татарстане эксперимент, согласно которому будут отслеживаться социальные сети учеников, чтобы предотвратить нападения в школах.

По мнению парламентария, не следует возлагать на педагогов контроль за онлайн-жизнью детей, поскольку они и так крайне загружены.

«А можно еще им раздать палки и поставить их охранять школы вместо охранников… И про то, что родителей в нескольких школах попросили предоставить классным руководителям номера телефонов и ссылки на страницы их детей в социальных сетях… Я бы никогда в жизни не дал», — подчеркнул Делягин.

По информации Telegram-канала Mash, родителей учеников как минимум трех школ попросили отправить данные об аккаунтах ребенка, включая номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях. Доступ к сведениям будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов.

Ожидается, что подобные меры позволят оперативно выявлять подозрительный или запрещенный контент, что убережет школы от возможных ЧП.

