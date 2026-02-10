Россиянам рассказали, какую информацию опасно хранить в смартфоне

В смартфоне очень опасно хранить данные, которыми могут воспользоваться преступники при утере или взломе устройства. В том числе нельзя держать в заметках пароли от соцсетей и банковских приложений, рассказал RT замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин.

Специалист подчеркнул, что всегда есть риск потерять телефон – в этом случае мошенники могут завладеть доступом ко всем ресурсам, данные от которых хранились на устройстве. Также существует множество вредоносных программ, которые заражают телефоны, а после этого сканируют заметки и фотоленту, извлекая оттуда ценную информацию, включая пароли, объяснил Воронин.

По этой причине хранить чувствительную информацию на смартфоне нельзя не только в виде текста, но и в виде фотографий.

«В случае утери или кражи телефона необходимо не только включить режим пропажи, но и сменить пароли от соцсетей, различных личных кабинетов и банковских приложений», — подчеркнул специалист.

До этого руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева также предупредила, что на смартфоне нельзя хранить скан-копии и снимки личных документов – водительских прав, СНИЛС, ИНН, паспорта, свидетельств о собственности и банковских карт. Если без этого нельзя обойтись, важно пользоваться двухфакторной аутентификацией, самозапретом на получение кредитов и сим-карт, а также устанавливать надежные пароли, чтобы защитить свои данные.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях их мобильный телефон могут забрать.