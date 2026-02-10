Размер шрифта
Новосибирский МФЦ едва не загорелся после попытки бомжа высушить трусы в мигроволновке

В Новосибирской области МФЦ едва не загорелся из-за трусов бомжа в микроволновке
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области попытка помочь иностранцу закончилась сработавшей пожарной сигнализацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в селе Кубовая. После срабатывания сигнализации в одном из МФЦ на место прибыли сотрудники охранной организации, которая защищает организацию.

В поисках источника запаха гари в одном из помещений они заметили иностранца, который пил чай. Выяснилось, что причиной произошедшего стали его действия.

Мужчина приехал из Киргизии на заработки несколько лет назад и жил в рабочих домах или ночлежках. Недавно он поссорился с хозяином ночлежки, а утром понял, что каким-то образом оказался на остановке с мокрыми штанами. Сотрудники пустили его в МФЦ погреться.

Одежду мужчина повесил на батарею, а свои трусы постирал и положил в микроволновку, чтобы «продезинфицировать от клещей». Спустя пару минут белье загорелось.

Специалисты охранной организации задержали мужчину и направили в полицию.

Ранее суд арестовал столичных полицейских, подозреваемых в легализации тысяч мигрантов.
 
