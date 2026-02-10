Размер шрифта
Воспитательницу частного детсада в Москве уличили в применении силы к детям

В Москве родители массово забирают детей из детсада из-за грубого отношения
Телеграм-канал «Baza»

В московском частном детском саду сети Friendly Preschool в Коммунарке детей силой укладывали спать. Об этом стало известно Baza.

По данным Telegram-канала, чтобы отдать ребенка в этот детсад, семьи платят вступительный взнос 80 тыс. рублей и еще по 60 тыс. ежемесячно. Однако недавно выяснилось, что дети подвергаются там грубому обращению. Один из случаев попал на камеру видеонаблюдения, на кадрах видно, как воспитательница навалилась всем телом на сопротивляющегося мальчика, прижимая его к постели.

В саду это объяснили «техникой тяжелого одеяла» для детей с высокой возбудимостью и сенсорными особенностями, однако родителей такое объяснение не удовлетворило. По их словам, дети часто приходят домой с синяками и ссадинами, а воспитатели кричат и обсуждают семьи в их присутствии, также имеются проблемы с питанием.

До сих пор руководство детсада игнорировало жалобы, ссылаясь на подписанные соглашения о неразглашении, но, узнав об инциденте, попавшем на видео, все же приняло меры и уволило воспитательницу. Тем не менее родители собираются подавать коллективную жалобу в прокуратуру и уже переводят детей в другие дошкольные учреждения.

Ситуацией в детском саду заинтересовались в СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту последнего инцидента.

Ранее работавшую в детском саду полячку, от рук которой пострадал 21 ребенок, депортировали из Великобритании.
 
