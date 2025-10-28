На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшему в аварии мужчине напечатали часть лица на 3D-принтере

LADBible: пострадавшему в аварии британцу восстановили лицо на 3D-принтере
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании успешно применили 3D-печать для создания протеза лица после тяжелой велосипедной аварии, пишет LADBible.

75-летний Дэйв Ричардс из графства Девон получил ожоги и множественные травмы в июле 2021 года, когда в него врезался пьяный водитель. Мужчина выжил чудом — у него были повреждены спина, таз, несколько ребер и вся правая сторона лица, включая глаз и часть шеи.

После нескольких операций хирурги приняли решение удалить глаз, чтобы избежать распространения инфекции в мозг. Для восстановления внешности врачи применили свободный лоскут с артериями и венами, а затем предложили Ричардсу инновационное решение — создание индивидуального 3D-протеза.

Работы велись в новом центре Bristol Medical 3D Reconstructive Prosthetics, где специалисты с помощью 3D-сканирования и печати создали детализированный протез, точно соответствующий форме лица пациента и его естественному тону кожи и волос.

«Процесс не из приятных, но результат невероятен. Я снова чувствую уверенность в себе», — рассказал Ричардс.

По словам Эми Дэйви, старшего научного сотрудника центра реконструкции, современные 3D-принтеры позволяют создавать безопасные для кожи материалы и даже структуры, имитирующие плотность человеческих костей. Это дает возможность производить более «естественные» имплантаты и точнее подгонять их под движения пациента.

Ранее мужчина напечатал автомат на 3D-принтере и был арестован.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами