Пострадавшему в аварии мужчине напечатали часть лица на 3D-принтере

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании успешно применили 3D-печать для создания протеза лица после тяжелой велосипедной аварии, пишет LADBible.

75-летний Дэйв Ричардс из графства Девон получил ожоги и множественные травмы в июле 2021 года, когда в него врезался пьяный водитель. Мужчина выжил чудом — у него были повреждены спина, таз, несколько ребер и вся правая сторона лица, включая глаз и часть шеи.

После нескольких операций хирурги приняли решение удалить глаз, чтобы избежать распространения инфекции в мозг. Для восстановления внешности врачи применили свободный лоскут с артериями и венами, а затем предложили Ричардсу инновационное решение — создание индивидуального 3D-протеза.

Работы велись в новом центре Bristol Medical 3D Reconstructive Prosthetics, где специалисты с помощью 3D-сканирования и печати создали детализированный протез, точно соответствующий форме лица пациента и его естественному тону кожи и волос.

«Процесс не из приятных, но результат невероятен. Я снова чувствую уверенность в себе», — рассказал Ричардс.

По словам Эми Дэйви, старшего научного сотрудника центра реконструкции, современные 3D-принтеры позволяют создавать безопасные для кожи материалы и даже структуры, имитирующие плотность человеческих костей. Это дает возможность производить более «естественные» имплантаты и точнее подгонять их под движения пациента.

Ранее мужчина напечатал автомат на 3D-принтере и был арестован.