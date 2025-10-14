На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина вдохновился известным криминальным шоу и сжег бабушку

В Индии арестовали мужчину, который сжег бабушку после просмотра телешоу
true
true
true
close
YouTube

В Индии в городе Удайпур арестовали мужчину, который расчленил и сжег бабушку после просмотра телешоу. Об этом сообщает издание Times of India.

Пожилую женщину по имени Чанди Бай родственники потеряли в феврале. Они заявили в полицию об исчезновении женщины. Свидетели сообщили, что видели, как ее увозили в серебристом фургоне. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что фургон принадлежал Рамешу Лохару, имевшему судимость.

После задержания Лохар признался в совершении преступления. По словам мужчины, на это его вдохновили фильм «Дришьям» и телешоу «Криминальный патруль». 9 января во время семейного торжества мужчина, по его словам, заметил на Чанди Бай дорогие украшения и начал планировать преступление.

22 февраля он заманил женщину в свой фургон и несколько часов колесил по округе, дожидаясь темноты. Он ударил ее гаечным ключом, украл драгоценности и, расчленив женщину, сжег и разбросал останки на помойке. Рамеш продал часть украденных драгоценностей, а остальные переплавил. Его жена подтвердила одержимость мужа «Дришьямом» и «Криминальным патрулем». Следствие установило, что он неоднократно смотрел фильм и искал связанный с ним контент. Рамеш попытался ввести полицию в заблуждение, показав полиции кости животных, а не на человеческие останки.

В результате расследования были найдены украденные драгоценности и транспортное средство, использовавшееся при совершении преступления. Анализ ДНК подтвердил принадлежность останков Чанди Бай.

В конце сентября в Индии на политическом митинге актера Виджая в давке пострадали люди.

Ранее танец новобрачных в Ираке закончился трагедией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами