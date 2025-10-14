Мужчина вдохновился известным криминальным шоу и сжег бабушку

В Индии в городе Удайпур арестовали мужчину, который расчленил и сжег бабушку после просмотра телешоу. Об этом сообщает издание Times of India.

Пожилую женщину по имени Чанди Бай родственники потеряли в феврале. Они заявили в полицию об исчезновении женщины. Свидетели сообщили, что видели, как ее увозили в серебристом фургоне. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что фургон принадлежал Рамешу Лохару, имевшему судимость.

После задержания Лохар признался в совершении преступления. По словам мужчины, на это его вдохновили фильм «Дришьям» и телешоу «Криминальный патруль». 9 января во время семейного торжества мужчина, по его словам, заметил на Чанди Бай дорогие украшения и начал планировать преступление.

22 февраля он заманил женщину в свой фургон и несколько часов колесил по округе, дожидаясь темноты. Он ударил ее гаечным ключом, украл драгоценности и, расчленив женщину, сжег и разбросал останки на помойке. Рамеш продал часть украденных драгоценностей, а остальные переплавил. Его жена подтвердила одержимость мужа «Дришьямом» и «Криминальным патрулем». Следствие установило, что он неоднократно смотрел фильм и искал связанный с ним контент. Рамеш попытался ввести полицию в заблуждение, показав полиции кости животных, а не на человеческие останки.

В результате расследования были найдены украденные драгоценности и транспортное средство, использовавшееся при совершении преступления. Анализ ДНК подтвердил принадлежность останков Чанди Бай.

