Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно, сколько россиян работают не по своей специальности

KP.RU: 43% россиян работают по своей специальности
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян работают не по полученной специальности. При этом многих даже не интересует направление, которое они выбрали при поступлении в университет. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 55% респондентов работают не по своей специальности. Большинство из этих опрошенных признались, что уже в студенческие годы осознали, что выбранное направление их не интересует. При этом другие россияне устроились трудиться в компании, куда легче было попасть или где больше заработная плата.

Другие 43% участников опроса работают по своему профилю. По их словам, выбранная специализация оказалась им по душе, а благодаря полученному образованию у них получилось достаточно быстро продвинуться по карьерной лестнице. При этом некоторые из этих респондентов рассказали, что раньше пробовали трудиться не по своему направлению, но в итоге подвернулась работа, где было необходимо их профильное образование.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Они поделились, что работали как по своей специальности, так и нет. При этом опрошенные рады, что им удалось получить такой разнообразный опыт.

Ранее россиянам объяснили, какие действия HR говорят об успехе на собеседовании.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!