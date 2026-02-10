Стало известно, сколько россиян работают не по своей специальности

Больше половины россиян работают не по полученной специальности. При этом многих даже не интересует направление, которое они выбрали при поступлении в университет. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 55% респондентов работают не по своей специальности. Большинство из этих опрошенных признались, что уже в студенческие годы осознали, что выбранное направление их не интересует. При этом другие россияне устроились трудиться в компании, куда легче было попасть или где больше заработная плата.

Другие 43% участников опроса работают по своему профилю. По их словам, выбранная специализация оказалась им по душе, а благодаря полученному образованию у них получилось достаточно быстро продвинуться по карьерной лестнице. При этом некоторые из этих респондентов рассказали, что раньше пробовали трудиться не по своему направлению, но в итоге подвернулась работа, где было необходимо их профильное образование.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Они поделились, что работали как по своей специальности, так и нет. При этом опрошенные рады, что им удалось получить такой разнообразный опыт.

