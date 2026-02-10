На Telegram могут наложить штрафы на сумму 64 млн рублей

Мессенджеру Telegram грозят административные штрафы на общую сумму до 64 млн рублей по составленным на него восьми протоколам за отказ от удаления запрещенного контента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Сообщается, что семь из протоколов составлены по статье КоАП о неуважении информации, запрещенной в соответствии с российским законодательством. Санкция по этой статье для юридических лиц составляет штраф в размере от трех до восьми млн рублей.

В судебных материалах отмечается, что еще один протокол связан с повторным неисполнением обязанности по мониторингу соцсети и ограничению доступа к информации. Наказание по этой статье для юрлиц — от четырех до восьми млн рублей.

Таганский суд Москвы рассмотрит два из восьми протоколов уже 11 февраля. Разбирательство в отношении мессенджера планируется на февраль и март.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном начале замедления Telegram с 10 февраля. В Роскомнадзоре эти сообщения пока не прокомментировали, редакция «Газеты.Ru» направила запрос в ведомство.

На фоне этого пользователи в России второй день массово сообщают о сбоях в работе мессенджера. По данным Downdetector на 10 февраля 10:00 по московскому времени, за сутки зафиксировано почти 9 тысяч жалоб, при этом ежечасно поступает около тысячи новых сообщений о проблемах. Пользователи сообщают о долгой загрузке каналов, сложностях с отправкой сообщений и загрузкой фото и видео.

Ранее в Госдуме рассказали о «непростых» переговорах властей с Telegram.