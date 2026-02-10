Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В деле Эпштейна обнаружили запись о девятилетней жертве финансиста

Конгрессмены США нашли в деле Эпштейна запись о девятилетней жертве финансиста
US Attorney Office/Global Look Press

Одной из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна стал девятилетний ребенок, а имена как минимум шести влиятельных мужчин были необоснованно скрыты в опубликованных файлах. Об этом заявили конгрессмены США, ознакомившиеся с оригиналами материалов по скандальному делу, передает РИА Новости.

В понедельник, 9 февраля, конгрессмены впервые смогли изучить неотредактированные документы по делу Эпштейна в здании американского Минюста.

«Вы просматриваете эти документы и читаете о 15, 14, 10-летних девочках. Сегодня я видел упоминание о 9-летней девочке», — сказал один из конгрессменов Джейми Раскин.

По данным CNN, изучившие файлы также указали на сокрытие имен по меньшей мере шести влиятельных лиц, предположительно причастных к преступлениям финансиста. В частности, один из них был описан конгрессменами как известный высокопоставленный чиновник в иностранном правительстве.

30 января минюст США опубликовал более 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Некоторые снимки и ролики были сделаны непосредственно финансистом, другие — его окружением.

Ранее Лавров заявил, что файлы Эпштейна вскрыли сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) элит Запада.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!