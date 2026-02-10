Одной из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна стал девятилетний ребенок, а имена как минимум шести влиятельных мужчин были необоснованно скрыты в опубликованных файлах. Об этом заявили конгрессмены США, ознакомившиеся с оригиналами материалов по скандальному делу, передает РИА Новости.

В понедельник, 9 февраля, конгрессмены впервые смогли изучить неотредактированные документы по делу Эпштейна в здании американского Минюста.

«Вы просматриваете эти документы и читаете о 15, 14, 10-летних девочках. Сегодня я видел упоминание о 9-летней девочке», — сказал один из конгрессменов Джейми Раскин.

По данным CNN, изучившие файлы также указали на сокрытие имен по меньшей мере шести влиятельных лиц, предположительно причастных к преступлениям финансиста. В частности, один из них был описан конгрессменами как известный высокопоставленный чиновник в иностранном правительстве.

30 января минюст США опубликовал более 3 млн страниц документов, а также свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Некоторые снимки и ролики были сделаны непосредственно финансистом, другие — его окружением.

Ранее Лавров заявил, что файлы Эпштейна вскрыли сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) элит Запада.