Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Пробуждающийся вулкан в Мексике озадачил ученых

Daily Mail: активность вулкана Эль-Чичон в Мексике озадачила ученых
Wikimedia Commons

Ученые зафиксировали признаки активности на вулкане Эль-Чичон в Мексике, который оставался относительно спокойным более 40 лет после разрушительного извержения 1982 года, пишет Daily Mail.

Как сообщили исследователи, в период с июня по декабрь 2025 года внутри кратера вулкана были обнаружены повышенные температуры, выбросы газов и необычные серные образования. Среди зафиксированных изменений — рост температуры на дне кратерного озера, изменение его цвета с зеленого на сероватый, а также колебания химического состава воды, включая повышенные концентрации сульфатов, кремнезема и хлоридов. Ученые также зафиксировали выбросы сероводорода и углекислого газа, которые при накоплении могут представлять опасность для людей и животных.

Кроме того, внутри кратера были обнаружены полые серные сферы, формирующиеся в жидких серных бассейнах — редкое явление, указывающее на активные гидротермальные процессы.

Несмотря на эти признаки, специалисты подчеркивают, что в настоящее время нет свидетельств движения магмы под вулканом. По данным Института геофизики, наблюдаемая активность носит гидротермальный характер и не указывает на угрозу скорого извержения. Сейсмические наблюдения в районе также показывают низкий уровень землетрясений.

Вулканолог доктор Патрисия Хакоме Пас пояснила, что изменения, вероятнее всего, связаны с взаимодействием перегретых подземных вод с горячими породами, а не с подъемом магмы к поверхности. По ее словам, подобные процессы характерны для долгоживущих вулканических систем.

Эль-Чичон остается закрытым для посещения с момента катастрофического извержения 1982 года. Тогда были разрушены населенные пункты и нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству и экологии региона.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!