Пробуждающийся вулкан в Мексике озадачил ученых

Ученые зафиксировали признаки активности на вулкане Эль-Чичон в Мексике, который оставался относительно спокойным более 40 лет после разрушительного извержения 1982 года, пишет Daily Mail.

Как сообщили исследователи, в период с июня по декабрь 2025 года внутри кратера вулкана были обнаружены повышенные температуры, выбросы газов и необычные серные образования. Среди зафиксированных изменений — рост температуры на дне кратерного озера, изменение его цвета с зеленого на сероватый, а также колебания химического состава воды, включая повышенные концентрации сульфатов, кремнезема и хлоридов. Ученые также зафиксировали выбросы сероводорода и углекислого газа, которые при накоплении могут представлять опасность для людей и животных.

Кроме того, внутри кратера были обнаружены полые серные сферы, формирующиеся в жидких серных бассейнах — редкое явление, указывающее на активные гидротермальные процессы.

Несмотря на эти признаки, специалисты подчеркивают, что в настоящее время нет свидетельств движения магмы под вулканом. По данным Института геофизики, наблюдаемая активность носит гидротермальный характер и не указывает на угрозу скорого извержения. Сейсмические наблюдения в районе также показывают низкий уровень землетрясений.

Вулканолог доктор Патрисия Хакоме Пас пояснила, что изменения, вероятнее всего, связаны с взаимодействием перегретых подземных вод с горячими породами, а не с подъемом магмы к поверхности. По ее словам, подобные процессы характерны для долгоживущих вулканических систем.

Эль-Чичон остается закрытым для посещения с момента катастрофического извержения 1982 года. Тогда были разрушены населенные пункты и нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству и экологии региона.

