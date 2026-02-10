Размер шрифта
В Петербурге мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей за выходку на мальчишнике

В Петербурге гостя города оштрафовали за опасный трюк на Офицерском мосту
Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге наказали мужчину, провисевшего минуту на Офицерском мосту, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Октябрьский районный суд вынес приговор Олегу Пухову, признав его виновным в хулиганстве на водном транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). В июле прошлого года он приехал из Нового Уренгоя на свадьбу друга и отмечал мальчишник.

Вечером 16 июля Пухов находился в акватории Крюкова канала на маломерном судне «Марсель» и, когда оно проходило под Офицерским мостом, специально зацепился руками и ногами за его металлическую конструкцию.

Мужчина висел там около минуты, мешая проходу других судов и создавая угрозу для пассажиров, а затем вернулся на борт, но продолжил нарушать общественный порядок.

Пухов полностью признал вину, раскаялся и публично извинился перед петербуржцами и патриотами в соцсетях. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 350 тыс. рублей.

Ранее пьяный россиянин залез в канализационный люк и оставил без воды 22 тысячи человек.
 
