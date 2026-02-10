Женщина уволилась с работы из-за выгорания и уехала жить не необитаемый остров

SCMP: китаянка выгорела, уволилась с работы и уехала на необитаемый остров

Жительница Китая уволилась с должности старшего менеджера в крупной пекинской компании и уехала жить на необитаемый остров, пишет South China Morning Post.

Теперь Юэ Ли работает инспектором по качеству на базе по кормлению рыбы на необитаемом острове Дунчжай, расположенном в акватории Восточно-Китайского моря. Ближайший населенный остров — Дайшань — находится примерно в 40 километрах.

Обязанности Юэ включают проверку оборудования для кормления рыбы, фиксацию температуры воды и волн, а также мониторинг роста рыбы. За работу она получает около $430 в месяц. По словам женщины, причиной увольнения из крупной компании стало сильное профессиональное выгорание.

Она рассказала, что проводила в командировках до 300 дней в году, а в период пребывания в Пекине ежедневно тратила около четырех часов на дорогу между домом и офисом.

«Я находилась на пределе физических и психологических возможностей и спросила себя, хочу ли я продолжать так жить», — прокомментировала Ли.

После месяца жизни на острове Юэ признала, что условия оказались суровыми. Частые штормы, протечки крыши во время дождей, сильный ветер, перебои с приготовлением пищи и редкие поставки с материка осложняют быт. Дополнительной проблемой стали крысы, которые повредили личные вещи в первые дни после прибытия.

Несмотря на это, Юэ продолжает положительно оценивать свой опыт. Она много времени проводит за рыбалкой и ловлей крабов, регулярно публикуя фотографии улова в социальных сетях. По ее словам, местных морепродуктов достаточно для повседневного питания.

