Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Пермском крае трех подростков завалило снегом, упавшим с крыши дома

В Пермском крае троих школьников накрыло лавиной снега с крыши
Горнозаводск I Главные новости/VK

В Горнозаводске троих подростков полностью засыпало снегом, сошедшим с крыши жилого дома, их помогать откопать приятель, который позвал на помощь. Об этом сообщается в группе «Горнозаводск. Главные новости» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 9 февраля на улице Гидроцемента. Группа школьников 12-15 лет гуляла у дома, когда на них неожиданно обрушился огромный пласт снега. Трое ребят оказались полностью под завалом. Четвертый подросток, находившийся чуть в стороне, немедленно бросился их откапывать и позвал на помощь прохожих.

На место оперативно прибыли экстренные службы, детей удалось спасти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие проверяет, проводилась ли на здании своевременная очистка крыши от снега.

До этого на Камчатке спасатели МЧС России освободили из сугроба подростка, который развлекаясь, спрыгнул с крыши торгового центра и не смог самостоятельно выбраться.

Ранее на Камчатке пенсионер едва не замерз, застряв в сугробе.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!