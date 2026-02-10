В Пермском крае трех подростков завалило снегом, упавшим с крыши дома

В Горнозаводске троих подростков полностью засыпало снегом, сошедшим с крыши жилого дома, их помогать откопать приятель, который позвал на помощь. Об этом сообщается в группе «Горнозаводск. Главные новости» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 9 февраля на улице Гидроцемента. Группа школьников 12-15 лет гуляла у дома, когда на них неожиданно обрушился огромный пласт снега. Трое ребят оказались полностью под завалом. Четвертый подросток, находившийся чуть в стороне, немедленно бросился их откапывать и позвал на помощь прохожих.

На место оперативно прибыли экстренные службы, детей удалось спасти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие проверяет, проводилась ли на здании своевременная очистка крыши от снега.

До этого на Камчатке спасатели МЧС России освободили из сугроба подростка, который развлекаясь, спрыгнул с крыши торгового центра и не смог самостоятельно выбраться.

Ранее на Камчатке пенсионер едва не замерз, застряв в сугробе.