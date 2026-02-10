На Московскую область снова обрушатся мощные снегопады

В Московской области снова начнутся обильные снегопады – ожидается, что осадки обрушатся на регион с 12 февраля. При этом будет заметно теплеть, рассказал 360.ru военный метеоролог, синоптик Александр Ильин.

Местами снег начнет идти уже завтра вечером, а более серьезные осадки прогнозируются на четверг и пятницу, отметил синоптик.

«В субботу потеплеет до +2 градусов, поэтому осадки будут в смешанной фазе — снег с дождем. В пятницу возможен ледяной дождь», — добавил он.

В ночь на среду ожидается похолодание до -19 градусов, а с 11 февраля начнет теплеть, температура воздуха составит -9 градусов. В четверг ожидается -4 градуса, а в пятницу и субботу воздух прогреется до +2 градусов.

