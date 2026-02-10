Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На Московскую область снова обрушатся мощные снегопады

Метеоролог Ильин: вместе с потеплением в Подмосковье вернутся мощные снегопады
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Московской области снова начнутся обильные снегопады – ожидается, что осадки обрушатся на регион с 12 февраля. При этом будет заметно теплеть, рассказал 360.ru военный метеоролог, синоптик Александр Ильин.

Местами снег начнет идти уже завтра вечером, а более серьезные осадки прогнозируются на четверг и пятницу, отметил синоптик.

«В субботу потеплеет до +2 градусов, поэтому осадки будут в смешанной фазе — снег с дождем. В пятницу возможен ледяной дождь», — добавил он.

В ночь на среду ожидается похолодание до -19 градусов, а с 11 февраля начнет теплеть, температура воздуха составит -9 градусов. В четверг ожидается -4 градуса, а в пятницу и субботу воздух прогреется до +2 градусов.

Ранее москвичам спрогнозировали оттепель и ледяной дождь.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!