Москвичам спрогнозировали оттепель и ледяной дождь

Синоптик Ильин: в Московскую область придет оттепель с ледяным дождем
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

На этой неделе в столичном регионе сохранится гололедица, после морозов придет оттепель, не исключен ледяной дождь. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На предстоящую ночь он спрогнозировал в Московской области морозы – температура воздуха будет колебаться от -14 до -19 градусов. После этого начнет теплеть – в ночь на четверг ожидается -7…-9 градусов, а в пятницу и выходные – от -1 до -6 градусов.

13 февраля в регион придет первая оттепель, воздух в дневные часы прогреется до -3…+2 градусов.

Что касается осадков, то 11 февраля прогнозируется небольшой снег, а с потеплением осадки станут смешанными, возможно пройдет даже ледяной дождь, предупредил синоптик. В субботу, по его словам, также ожидаются смешанные осадки. Атмосферное давление будет падать, к пятнице и субботе достигнув минимальных показателей 734-735 мм ртутного столба, заключил Ильин.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна.
 
