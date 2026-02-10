Размер шрифта
Названы факторы, разрушающие когнитивные способности человека

Доцент Кырлан: Недосып и стресс разрушают когнитивные способности человека
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс и недосып наиболее разрушительно влияют на когнитивные способности взрослого человека. Об этом в интервью РИАМО предупредил доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан.

«Длительное напряжение ухудшает внимание, снижает когнитивную гибкость и способность принимать решения. Хронический недосып влияет на память и скорость обработки информации сопоставимо с легким когнитивным нарушением», — отметил эксперт.

Что касается алкоголя, при регулярном употреблении он оказывает нейротоксическое действие, особенно на исполнительные функции, добавил Кырлан.

Испанский невролог Селия Гарсия Мало до этого говорила, что сон менее шести часов в сутки может быть опасен для здоровья и сопоставим по последствиям с алкогольным опьянением.

По словам специалиста, человек, который спал недостаточно, испытывает снижение концентрации, замедление реакции и ухудшение когнитивных функций. В таком состоянии, отметила Мало, управление автомобилем может быть столь же рискованным, как вождение в нетрезвом виде.

Ранее ученые подсказали неожиданный метод борьбы с недосыпом.
 
