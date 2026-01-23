Педофил торговал детским порно в мессенджере и попал за решетку в Петербурге

В Петербурге избрали меру пресечения мужчине, обвиняемому в торговле детским порно в интернете. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии правоохранителей, мужчина являлся владельцем и администратором одного из каналов в Telegram. Он выкладывал порно с участием несовершеннолетних, в том числе не достигших 14-летнего возраста, чтобы привлечь покупателей этого контента. Незаконный материал хранился в телефоне, который правоохранители изъяли у мужчины 22 января. В тот же день его задержали.

Мужчине предъявили обвинение по пунктам «а,г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта. Отмечается, что фигурант возражал против ареста.

Ранее россиянин шантажировал девушку-подростка непристойными фото, чтобы принудить к соитию.