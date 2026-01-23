Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Педофил торговал детским порно в мессенджере и попал за решетку в Петербурге

В Петербурге арестовали обвиняемого в торговле детским порно в мессенджере
Pixabay

В Петербурге избрали меру пресечения мужчине, обвиняемому в торговле детским порно в интернете. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии правоохранителей, мужчина являлся владельцем и администратором одного из каналов в Telegram. Он выкладывал порно с участием несовершеннолетних, в том числе не достигших 14-летнего возраста, чтобы привлечь покупателей этого контента. Незаконный материал хранился в телефоне, который правоохранители изъяли у мужчины 22 января. В тот же день его задержали.

Мужчине предъявили обвинение по пунктам «а,г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта. Отмечается, что фигурант возражал против ареста.

Ранее россиянин шантажировал девушку-подростка непристойными фото, чтобы принудить к соитию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695779_rnd_9",
    "video_id": "record::c32aff38-606d-4ad4-8059-f25898295fed"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+