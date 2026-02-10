Россиян предупредили об ответственности за замену счетчиков электроэнергии

Россияне наравне с энергокомпаниями несут ответственность за своевременную замену счётчиков электроэнергии. Делать это необходимо, если прибор учета вышел из строя, истек срок его эксплуатации или на нем появились механические повреждения, рассказал RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Срок работы счетчика в среднем составляет от 25 до 30 лет, точные данные указываются в техпаспорте каждого прибора, отметил депутат. Собственник квартиры обязан проверять работу счетчиков, отслеживать его исправность и соответствие сроку эксплуатации, предупредил Колунов.

«Если же что-то не так с работой или истёк срок эксплуатации счётчика, замена должна производиться за счёт энергокомпаний, — пояснил парламентарий. — Самостоятельно платить за новый счётчик жильцам нужно только тогда, когда они хотят заменить исправный прибор».

Если срок службы прибора учета подходит к концу, нужно вовремя обратиться с просьбой его заменить, чтобы все работы специалисты успели провести вовремя, заключил депутат.

