Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Омской области опекун украл 4 млн рублей у 11-летнего сироты

В Омской области опекун год воровал деньги у 11-летнего сироты
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В Омской области 36-летний опекун год обворовывал несовершеннолетнего сироту, деньги ребенка мужчина тратил наличные нужды. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в период с августа 2024 по ноябрь 2025 года опекун переводил на свой счёт поступающие ребенку социальные выплаты. Всего было похищено 4,3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе расследования также будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки, допустивших такую ситуацию.

До этого в Пермском крае мужчину обвинили в истязании пасынка. Чтобы перевоспитать школьника, который нашел плохую компанию, отчим посадил его на трехметровую цепь на неделю.

Ранее москвичка, взявшая под опеку десять детей-инвалидов, морила их голодом и истязала.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!