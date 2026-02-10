В Омской области опекун украл 4 млн рублей у 11-летнего сироты

В Омской области опекун год воровал деньги у 11-летнего сироты

В Омской области 36-летний опекун год обворовывал несовершеннолетнего сироту, деньги ребенка мужчина тратил наличные нужды. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в период с августа 2024 по ноябрь 2025 года опекун переводил на свой счёт поступающие ребенку социальные выплаты. Всего было похищено 4,3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе расследования также будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки, допустивших такую ситуацию.

До этого в Пермском крае мужчину обвинили в истязании пасынка. Чтобы перевоспитать школьника, который нашел плохую компанию, отчим посадил его на трехметровую цепь на неделю.

Ранее москвичка, взявшая под опеку десять детей-инвалидов, морила их голодом и истязала.