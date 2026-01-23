Размер шрифта
Россиянам напомнили, чем опасна серая зарплата

Юрист Биткова: серая зарплата чревата снижением пенсии и ущемлением прав
«Газета.Ru»

Согласие на «серую» зарплату несет риски не только для работодателя, но и для самого работника — от снижения будущей пенсии до проблем с подтверждением доходов и невозможности защитить свои права. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей, член Ассоциации юристов России Людмила Биткова.

«Чаще всего к «серым» выплатам компании прибегают, чтобы сократить материальные издержки и уменьшить обязательные платежи — налоговые, страховые и другие. При этом такие схемы напрямую нарушают права работника. По трудовому законодательству условия оплаты труда обязательно фиксируются в трудовом договоре: в нем должны быть указаны оклад или тарифная ставка, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Кроме того, зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда, которая закрепляется в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах. Условия оплаты труда не могут ухудшаться по сравнению с тем, что предусмотрено законом», — отметила Биткова.

Среди негативных последствий «серой» зарплаты для работника юрист выделила снижение обязательных отчислений, которые идут на формирование страховой пенсии. В результате будущая пенсия может оказаться меньше, чем при полностью «белой» зарплате, подчеркнула эксперт.

Еще один риск — репутационный. При трудоустройстве к другому работодателю может возникнуть вопрос, почему официальный доход специалиста с определенной квалификацией был заметно ниже среднерыночного уровня, предупредила Биткова. Эксперт напомнила, что работник по закону имеет право на своевременную и полную выплату зарплаты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, и эти факторы учитываются при формировании оплаты.

По словам юриста, доходы без документального подтверждения могут заинтересовать налоговые органы и стать поводом для проверки, после которой возможно привлечение к юридической ответственности. Наконец, работодатель может просто уклониться от выплаты «серой» части, ограничившись суммой, которая проходит официально, — и тогда у работника не будет надежных инструментов, чтобы отстоять договоренности, посетовала Биткова.

Ранее россиян-самозанятых предупредили о проверках налоговой. 

