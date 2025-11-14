Турагент рассказала, в каких странах россияне чаще всего покупают недвижимость

Россияне чаще всего приобретают иностранную недвижимость в Турции, ОАЭ, Таиланде, Армении и Грузии, сообщила «Газете.Ru» эксперт по международному туризму, генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина. Она добавила, что по официальным данным национальных статистических ведомств, ежегодно совершается около 5-6 тысяч сделок с участием граждан России за пределами страны.

«Турция удерживает первое место уже третий год подряд. По данным турецкой статистики, россияне приобретают около 3500 объектов в год (около 60% всех покупок). В среднем ежемесячно регистрируется от 250 до 320 сделок. Наибольший интерес сохраняется к Анталье, Стамбулу и Мерсину. Эти города показывают устойчивые показатели продаж: летом в Стамбуле и Анталье фиксируется более 600 покупок иностранцами в месяц, и значительная часть приходится именно на граждан России. Мотивы остаются прежними — наличие прямых рейсов, упрощенные визовые условия и большое русскоязычное сообщество. Второе направление — Дубай. Город давно стал финансовым и инвестиционным центром для россиян, которые приобретают здесь как апартаменты, так и готовые виллы. По официальным данным земельного департамента эмирата, Россия стабильно входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов», — рассказала Адамушкина.

Третье место, по словам эксперта, занимает Таиланд — здесь россияне покупают около 1000-2000 квартир в год, чаще всего в Паттайе, Пхукете и Бангкоке.

«Официальные данные реестра сделок показывают, что граждане России входят в число пяти крупнейших иностранных покупателей. Покупки совершаются в основном в сегменте курортных кондоминиумов, где разрешено владение иностранцам. Популярна у россиян и Армения — эта страна показывает высокую долю российских сделок среди всех иностранных. По официальным данным статистического комитета республики, две трети иностранцев, приобретающих жилье в стране, имеют российское гражданство. В 2023 году россияне купили около 1100 объектов, и в 2025 году этот уровень сохраняется. Наибольший спрос наблюдается в Ереване, где растет рынок новостроек», — пояснила Адамушкина.

Кипр и Грузия также сохраняют интерес россиян. По словам турэксперта, на Кипре доля иностранных покупателей достигает 40% всех сделок, и часть из них приходится на россиян, особенно в Лимасоле и Пафосе. В Грузии граждане России стабильно входят в ТОП-5 активных иностранных покупателей, особенно в Тбилиси и Батуми.

Ранее турагент назвала популярные у россиян направления отдыха на Новый год.