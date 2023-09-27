Россиянам объяснили, почему экономия не поможет разбогатеть

Тотальная экономия и отказ от комфортной жизни не помогут разбогатеть. Об этом «Газете.Ru» рассказала инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

По словам эксперта, многие уверены, что смогут достичь финансового благополучия, если будут во всем себе отказывать и экономить на жизненно важных вещах. Однако людям, которые придерживаются такой финансовой стратегии, не удается накопить капитал и разбогатеть.

«Мнение о том, что, считая каждую копейку, вы разбогатеете, является ложным. Экономия не поможет добиться финансовой независимости, а лишь сделает вашу жизнь дискомфортной и нанесет ущерб ее благополучию», — заявила она.

Привычка экономить идет из детства, уверена эксперт.

«Ребенок видит, как родители еле сводят концы с концами и месяцами откладывают деньги, чтобы совершить крупную покупку. Некоторые дети часто слышат от близких такие фразы: «у нас нет денег» или «не жили богато, не стоит и начинать». Эти установки откладываются в голове и мешают жить в достатке во взрослой жизни», — добавила консультант.

Гордиенко также подчеркнула, что в целях экономии человек покупает некачественные и менее долговечные товары, чтобы отложить хотя бы немного денег.

«Такие покупки кажутся выгодными в краткосрочной перспективе, но в будущем они принесут дополнительные затраты. Например, дешевый холодильник быстро придет в негодность. Придется покупать его снова или платить деньги за ремонт. В итоге человек думает, что он сэкономит, но потратит гораздо больше», — сказала она.

Помимо этого, многие не умеют правильно распоряжаться накопленными деньгами, поэтому они бесследно исчезают. Они тратят их впустую, а не приумножают с их помощью свой капитал.

«Экономия может значительно снизить качество жизни. Люди ищут любые способы, чтобы потратить меньше, но лишают себя возможности испытывать удовольствие и радость от качественных товаров или услуг. Если вы хотите добиться богатства, то нужно не экономить, а искать способы больше заработать и ставить перед собой правильные финансовые цели», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что более половины россиян стали больше экономить.