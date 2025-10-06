На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, сколько раз в день должен ходить в туалет здоровый человек

Врач Мельникова: норма частоты стула для здорового человека — не чаще двух раз в день
В норме частота стула происходит не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю. В противном случае, высока вероятность наличия различных патологий, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«Если вы ходите в туалет слишком часто, то с высокой вероятностью — это кишечная инфекция, воспалительный процесс в кишечнике или нарушение пищеварения. Самая частая причина нарушения переваривания пищи — это недостаточность поджелудочной железы. При любых подозрениях на отклонения следует сдать кал в лабораторию, где проведут точный анализ», — рассказала Мельникова.

Если человек ходит в туалет слишком редко, каловые массы очень твердые или их мало, есть необходимость сильно тужиться, присутствует чувство неполного опорожнения кишечника, то следует говорить о запоре.

«Запор бывает нескольких разновидностей. Алиментарный возникает, когда мы мало едим. То есть кажется, что мы едим нормально, а на самом деле этого мало для нормальной работы кишечника. Чтобы поддерживать нормальное сокращение кишечника, рекомендовано употребление 25–30 граммов клетчатки в день, достаточный водный режим — 1,5–2 литра воды в день», — подчеркнула специалист.

Функциональный связан с нарушением тонуса и моторики кишечника под влиянием нервной системы. Важно определить, были ли в последнее время стрессы, эмоциональные переживания, переутомления.

Органический — когда происходят изменения структуры в кишечнике. Причиной изменений могут быть полипы, дивертикулы, стриктуры, опухоли.

«В любом случае, при возникновении диареи или запора важно определить, с чем это связано. Лучше всего в этом поможет врач-гастроэнтеролог. При выявлении причины доктор даст рекомендации, как скорейшим образом восстановить работу кишечника», — резюмировала врач.

Ранее россиян предупредили о последствиях злоупотребления чаем.

