В Москве родители пожаловались на воспитателя, навалившегося на ребенка, чтобы тот уснул

Baza: в Москве воспитатель навалилась на ребенка, чтобы заставить уснуть

Москвичи пожаловались на частный детский сад, где воспитатели применяли силу к их детям. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, учреждение находится в Коммунарке. Каждый месяц семьи платят по 60 тысяч рублей, чтобы их дети могли посещать именно этот детский сад.

Как рассказали родители, воспитатели позволяют себе проявлять жестокость по отношению к детям. Например, однажды педагог навалилась на одного из подопечных, чтобы заставить его спать. Соответствующий инцидент попал на видео. Прижимая детей к кроватям, по словам родителей, педагоги успокаивают детей с сенсорными особенностями.

Помимо этого, у родителей возникали и другие вопросы к воспитателям.

«По их словам, у некоторых детей регулярно появляются синяки и ссадины, также на воспитанников кричат и при них обсуждают семьи», – сообщается в публикации.

Администрация якобы не реагирует на сложившуюся ситуацию. Взрослые планируют обращаться в прокуратуру. Воспитательницу, придавившую ребенка, уже уволили.

