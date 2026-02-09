Воспитатель пошел под суд за приставания к детям прямо в детском саду

Воспитатель Великобритании оказался под следствием после неподобающего поведения в отношении своих маленьких подопечных. Об этом сообщает Би-би-си.

О действиях 30-летнего мужчины по имени Натан Беннетт стало известно после того, как заведующая детского сада посмотрела кадры с камер видеонаблюдения и заметила, как он засунул руки в штаны ребенка.

Позже выяснилось, что это не первый подобный случай в заведении. Так, он заставлял детей подолгу сидеть у себя на коленях и проявлял другие признаки внимания. Всего он проявлял «привязанность» к пяти воспитанникам в возрасте от двух до трех лет.

Мужчину арестовали в феврале 2025 года, после чего в течение шести месяцев шло следствие. Суд признал фигуранта виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В марте текущего года ему огласят приговор.

Известно, что ситуация с домогательствами вызвала недовольство со стороны родителей. Беннетт работал в детском саду с середины 2024 года вплоть до ареста, следственно, их дети длительное время подвергались насилию и никто не остановил педагога. Сам детский сад закрылся в конце 2025 года.

Ранее учительница покупала ученикам алкоголь и совращала одного из них.