Директор школы с помощью зонта прогнал индейку, терроризировавшую учебное заведение

В США директор школы с помощью зонта прогнал индейку, которая терроризировала учебное заведение, пишет издание UPI.

Родители учеников начальной школы в Северной Каролине рассказали, что дикая индейка последние несколько дней бегала по школьной парковке, нападая на людей, которые пытались к ней приблизиться. Ситуация стала настолько неприятной, что ее пришлось решать директору учебного заведения.

Правда, перед этим на место были вызваны специалисты, которым удалось прогнать индейку, но так вскоре вернулась. После этого директор, взяв зонт, побежал на птицу, издавая громкие звуки.

«Метод сработал. На данный момент», — говорится в заявлении.

Эксперты связывают агрессивное поведение индейки с сезоном размножения.

«В этот момент птицы становятся шумными и защищают свою территорию», — объяснили специалисты.

Ранее агрессивная белка покусала 18 человек и напугала жителей города.