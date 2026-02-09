Мужчина бросил жену ради матери, которая оставила его во младенчестве

Американец, отданный на усыновление, нашел мать годы спустя и стал ее партнером

Британка вступила в романтическую связь с собственным сыном, которого отдала на усыновление более 30 лет назад. Об этом пишет Mirror.

Ким Уэст из Великобритании родила Бена, когда ей было 19 лет и она жила в Калифорнии. Через неделю женщина отдала ребенка на усыновление и уехала домой.

Уже после того, как у Бена появилась собственная семья, он решил найти биологическую мать и вышел на связь с британкой. В 2014 году они договорились встретиться лично.

Их общение быстро переросло в сексуальную связь, и мужчина признался, что эти встречи были настолько «умопомрачительными», что он почувствовал себя вынужденным бросить жену Викторию. Бен заявлял, что никогда не видел Ким как мать, а только как сексуального партнера.

Сама Ким не стеснялась говорить о ревности к невестке.

«Виктория была приветлива, но я не могла к ней привыкнуть. Я чувствовала нарастающее чувство соперничества, и когда Бен прикасался к ней, я испытывала ревность», — отмечала женщина.

Несмотря на угрозу длительного тюремного заключения, Ким и Бен планировали пожениться и говорили о желании завести детей через суррогатную мать. Однако скандал вынудил их затаиться. Удалось ли им заключить брак, не уточняется.

Ранее педофил накачал родственницу наркотиками и, когда она потеряла сознание, изнасиловал.