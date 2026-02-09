Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Мужчина бросил жену ради матери, которая оставила его во младенчестве

Американец, отданный на усыновление, нашел мать годы спустя и стал ее партнером
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка вступила в романтическую связь с собственным сыном, которого отдала на усыновление более 30 лет назад. Об этом пишет Mirror.

Ким Уэст из Великобритании родила Бена, когда ей было 19 лет и она жила в Калифорнии. Через неделю женщина отдала ребенка на усыновление и уехала домой.

Уже после того, как у Бена появилась собственная семья, он решил найти биологическую мать и вышел на связь с британкой. В 2014 году они договорились встретиться лично.

Их общение быстро переросло в сексуальную связь, и мужчина признался, что эти встречи были настолько «умопомрачительными», что он почувствовал себя вынужденным бросить жену Викторию. Бен заявлял, что никогда не видел Ким как мать, а только как сексуального партнера.

Сама Ким не стеснялась говорить о ревности к невестке.

«Виктория была приветлива, но я не могла к ней привыкнуть. Я чувствовала нарастающее чувство соперничества, и когда Бен прикасался к ней, я испытывала ревность», — отмечала женщина.

Несмотря на угрозу длительного тюремного заключения, Ким и Бен планировали пожениться и говорили о желании завести детей через суррогатную мать. Однако скандал вынудил их затаиться. Удалось ли им заключить брак, не уточняется.

Ранее педофил накачал родственницу наркотиками и, когда она потеряла сознание, изнасиловал.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!