Археологи обнаружили доказательства, что трепанацию черепа проводили в IX веке

Археологи в Англии обнаружили человеческий череп IX века с удаленной частью кости, что может свидетельствовать об одной из самых ранних трепанаций в истории. Останки принадлежали мужчине в возрасте от 17 до 24 лет и были найдены во время учебных раскопок студентов Кембриджского университета, пишет Fox News.

В черепе зафиксировано овальное отверстие диаметром около трех сантиметров. Эксперты полагают, что мужчина перенес трепанацию — древнюю медицинскую процедуру, при которой в черепе живого человека делали отверстие для лечения различных состояний, включая сильные головные боли, судороги или повышенное внутричерепное давление.

Останки были обнаружены на территории крепости Уандлбери. Помимо следов хирургического вмешательства, исследователей поразило телосложение мужчины: его рост составлял около 196 сантиметров, что значительно превышает средний рост мужчин того периода.

Куратор лаборатории Дакворт при Кембриджском университете доктор Триш Бирс предположила, что у мужчины могла быть опухоль, затронувшая гипофиз и вызвавшая избыток гормона роста. По ее словам, это подтверждается характерными особенностями скелета, включая необычно длинные кости конечностей. Такое состояние могло привести к сильным головным болям, и трепанация, вероятно, была попыткой облегчить страдания.

