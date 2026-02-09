Вор из Кургана обокрал жителей Тюмени на 1 млн рублей

Курганец воровал деньги и украшения, через окна проникая в дома к жителям Тюмени

Мужчина пробирался через окна в дома тюменцев и похищал деньги и украшения, сообщили в ГУ МВД по Тюменской области.

В начале этого года 35-летний житель Кургана прибыл в Тюмень, чтобы совершать кражи из частных домов. Его выбор пал на домовладения, расположенные в областном центре и Тюменском районе.

«Злоумышленник в отсутствие хозяев проникал в жилища, отжимая оконные рамы, после чего похищал ценности: денежные средства в рублях и иностранной валюте, коллекционные и юбилейные монеты, а также ювелирные изделия», — говорится в сообщении.

За несколько походов мужчина похитил драгоценностей на миллион рублей. Часть украденного уже вернули владельцам. Подозреваемого уже задержали, возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Ведется следствие.

Ранее начальник почты в Благовещенске год воровал деньги пенсионеров.