Вор из Кургана обокрал жителей Тюмени на 1 млн рублей

Мужчина пробирался через окна в дома тюменцев и похищал деньги и украшения, сообщили в ГУ МВД по Тюменской области.
В начале этого года 35-летний житель Кургана прибыл в Тюмень, чтобы совершать кражи из частных домов. Его выбор пал на домовладения, расположенные в областном центре и Тюменском районе.
«Злоумышленник в отсутствие хозяев проникал в жилища, отжимая оконные рамы, после чего похищал ценности: денежные средства в рублях и иностранной валюте, коллекционные и юбилейные монеты, а также ювелирные изделия», — говорится в сообщении.
За несколько походов мужчина похитил драгоценностей на миллион рублей. Часть украденного уже вернули владельцам. Подозреваемого уже задержали, возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Ведется следствие.
Ранее начальник почты в Благовещенске год воровал деньги пенсионеров.