Россиянка стала фигуранткой дела, пытаясь избавиться от шумных соседей

В Хабаровском крае женщина сообщила о «бомбе», чтобы избавиться от шумных соседей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Комсомольске-на-Амуре.

Недавно в дежурную часть полиции позвонила 50-летняя местная жительница и заявила, что под ее дверью лежит опасное устройство. Правоохранители выехали место, тщательно обыскали подъезд, но ничего подозрительного не нашли.

Тогда они задержали заявительницу и доставили в отдел внутренних дел. Она сразу призналась во всем. По ее словам, шум от соседей этажом выше вывел ее из себя. Чтобы быстрее привлечь внимание полиции, женщина сознательно солгала о бомбе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Женщине грозит ограничения свободы на срок до трех лет, до суда ее отпусили под обязательство о явке.

Ранее россиянин от скуки «заминировал» администрацию города и получил срок.