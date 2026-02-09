В Латвии заблокировали пять российских сайтов

В Латвии заблокировали пять сайтов за формирование позитивного отношения к России

В Латвии заблокировали доступ к пяти российским сайтам за «формирование позитивного отношения к России». Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.

Теперь на территории республики недоступны сайты Российского исторического общества (РИО), представительства МИД РФ в Улан-Удэ и Российского государственного гидрометеорологического университета.

Отмечается, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии получил письмо от другого органа госуправления с итогами проверки сайтов buryatia.mid.ru, eurasiaru.org, 19rusinfo.ru, historyrussia.org и rshu.ru, а также с выявленной на этих платформой информацией.

Как пишет агентство, распространяемые на указанных сайтах материалы якобы противоречат интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии, а также укрепляют у читателей благоприятное понимание российской истории и формируют чувство принадлежности и общее позитивное отношение к России.

Ранее политолог назвал страны Балтии «мотором» антироссийских санкций.