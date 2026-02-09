Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Латвии заблокировали пять российских сайтов

В Латвии заблокировали пять сайтов за формирование позитивного отношения к России
Global Look Press

В Латвии заблокировали доступ к пяти российским сайтам за «формирование позитивного отношения к России». Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.

Теперь на территории республики недоступны сайты Российского исторического общества (РИО), представительства МИД РФ в Улан-Удэ и Российского государственного гидрометеорологического университета.

Отмечается, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии получил письмо от другого органа госуправления с итогами проверки сайтов buryatia.mid.ru, eurasiaru.org, 19rusinfo.ru, historyrussia.org и rshu.ru, а также с выявленной на этих платформой информацией.

Как пишет агентство, распространяемые на указанных сайтах материалы якобы противоречат интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии, а также укрепляют у читателей благоприятное понимание российской истории и формируют чувство принадлежности и общее позитивное отношение к России.

Ранее политолог назвал страны Балтии «мотором» антироссийских санкций.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!