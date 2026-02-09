Размер шрифта
В РСТ назвали дату ближайшего рейса из Москвы в кубинский Ольгин

РСТ: ближайший рейс из Москвы в кубинский Ольгин вылетит по плану в среду
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Ближайший рейс из Москвы в Ольгин (Куба) запланирован на 11 февраля. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

В пресс-службе указали, что рейс туроператора Pegas Touristik будет выполнен в штатном режиме согласно расписанию.

6 февраля Life со ссылкой на SHOT сообщал, что сотни россиян не могут вылететь с Кубы из-за нехватки авиатоплива. Туристы, которые должны были отправляться рейсом венесуэльской авиакомпании Conviasa, не знали точной даты возвращения в Россию: рейс исчез с онлайн-табло, а пассажирам направили уведомление о том, что после 22 февраля полетная программа на Кубу будет закрыта.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Согласно документу, на импортируемые в США товары из государств, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу, может быть установлена дополнительная адвалорная пошлина. В указе не уточняется размер ставки пошлины.

Ранее на Кубе россиян начали массово выселять из отелей.
 
