На Кубани мужчину из Индии осудили за педофилию

Гражданин Индии стал фигурантом уголовного дела в России после надругательства над несовершеннолетними. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Под суд мужчина попал после инцидента, произошедшего в 2023 году в Краснодаре. Иностранец организовал звонок по видеосвязи и пригласил на него пятерых девочек, возраст которых не превышал десяти лет. Об их возрасте фигурант знал.

Во время звонка он совершил иные действия сексуального характера в отношении детей. Подробности произошедшего и то, как мужчина познакомился с ними, не сообщается. Известно, что все пострадавшие находились в разных регионах РФ.

Гражданина Индии приговорили к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с обучением детей и подростков. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее россиянина обвинили в развращении 30 несовершеннолетних.