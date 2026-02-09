Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

На Кубани мужчину из Индии осудили за педофилию

На Кубани гражданина Индии осудили за надругательство над детьми
Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Гражданин Индии стал фигурантом уголовного дела в России после надругательства над несовершеннолетними. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Под суд мужчина попал после инцидента, произошедшего в 2023 году в Краснодаре. Иностранец организовал звонок по видеосвязи и пригласил на него пятерых девочек, возраст которых не превышал десяти лет. Об их возрасте фигурант знал.

Во время звонка он совершил иные действия сексуального характера в отношении детей. Подробности произошедшего и то, как мужчина познакомился с ними, не сообщается. Известно, что все пострадавшие находились в разных регионах РФ.

Гражданина Индии приговорили к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с обучением детей и подростков. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее россиянина обвинили в развращении 30 несовершеннолетних.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!