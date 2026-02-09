Второй пилот, посадивший борт в пшеничном поле в Сибири, работает таксистом

Mash: второй пилот, который посадил самолет в поле, вынужден работать таксистом

Второй пилот, который посадил самолет в пшеничном поле в Новосибирской области, Эдуард Семенов, не может найти работу по специальности и вынужден таксовать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как стало известно журналистам, после происшествия Семенова и его напарника Сергея Белова встретили как героев, однако позже начались проблемы.

«Тогда столкнулся с моральным прессингом со стороны начальства — те, по его словам, настоятельно просили уволиться. Плюс платили символические 16 тыс. рублей в месяц — чтобы прокормить троих детей, приходилось подрабатывать таксистом и грузчиком», — говорится в посте.

По словам Семенова, из-за стресса у него начались проблемы со здоровьем: головокружение и скачки давления. В итоге, на медкомиссии мужчину признали не годным для полетов. После этого, в 2025 году, Эдуарда уволили.

Он рассказал, что пытается найти работу по профилю, однако ему везде отказывают, следует из сообщения.

До этого стало известно, что первому пилоту, Сергею Белову, предложили работу в одной из азиатских стран. Также он рассказал, что на предыдущем месте работы в «Уральских авиалиниях» были коллеги, которые дали «ему негативный отзыв».

