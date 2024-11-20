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В США отстранили священника, разрешившего поп-певице снять клип в церкви

Metro: священник в США разрешил снять певице клип в церкви и был отстранен

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Julia Demaree Nikhinson/AP/Island Records

В США отстранили священника, разрешившего поп-певице снять клип в церкви, пишет Metro.

Монсеньор Джейми Джигантьелло, священник из Бруклина, оказался в центре скандала после того, как разрешил использовать католическую церковь Пресвятой Девы Марии в Уильямсбурге для съемок музыкального клипа Сабрины Карпентер.

Инцидент привел к расследованию, выявившему также финансовые махинации, в которых был замечен священник. Епископ Роберт Бреннан из Бруклинской епархии объявил об отстранении Джигантьелло, сославшись на обвинения в несанкционированных переводах $1,9 млн из церковных фондов на чиновника, который ранее был обвинен в коррупции.

Ранее церковь критиковали за то, что она позволила Карпентер снимать сцены внутри святилища, а некоторые прихожане сочли, что видео слишком непристойное для церковной обстановки. В клипе присутствуют «вызывающие сомнения» кадры, снятые у алтаря.

Джигантьелло признал, что допустил ошибку, разрешив съемку, заявив, что он хотел укрепить связи между молодыми творческими людьми, составляющими большую часть этого сообщества, и приходом.

Ранее в Англии в церкви во время выступления детского хора случайно включили порно на большом экране.

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