Невролог объяснила, как отличить ночную эпилепсию от судорог во сне

Внезапные пробуждения ночью, а также подергивания или крики могут указывать на ночную эпилепсию, которая является серьезным неврологическим заболеваниям. Однако многие люди путают это состояние с обычными судорогами. Об этом Life.ru рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, ночная эпилепсия считается одной из самых трудных для распознавания форм. Ее приступы происходят во время сна и на протяжении долгого времени могут восприниматься как обычные нарушения.

Невролог отметила, что ночные приступы в основном свойственны лобной эпилепсии, при которой очаг патологической электрической активности находится в передней центральной извилине, сенсомоторной зоне, а также в верхних и нижних отделах лобной коры. При этом около 30% подтвержденных случаев заболевания обусловлены генетической предрасположенностью, а приступы возникают во время фазы медленного сна или при пробуждении.

«Во сне биоэлектрическая активность головного мозга меняется и становится циклической. Спровоцировать приступ могут недосып, эмоциональное напряжение, употребление алкоголя, повышение температуры тела, менструация у девочек и женщин, случайное физическое воздействие во время сна, а также нерегулярный приём ранее назначенных противоэпилептических препаратов», — отметила эксперт.

По ее словам, ночную эпилепсию также зачастую путают с лунатизмом, ночными кошмарами, паническими атаками или скрежетанием зубами. Однако в большинстве случаев при приступе сознание либо помрачено, либо полностью отсутствует, а движения носят стереотипный характер. Помимо этого, пациенты нередко сталкиваются с сильным мышечным напряжением, прикусывают язык, испытывают глубокую дезориентацию сразу после пробуждения, а также страдают непроизвольным мочеиспусканием.

