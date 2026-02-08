Размер шрифта
Отец изнасиловал семилетнюю дочь в прямом эфире

В Испании задержали мужчину, насиловавшего дочь в прямом эфире за деньги
Policia Nacional

В Мадриде задержан 46-летний мужчина по подозрению в организации платных онлайн-трансляций, на которых он насиловал свою семилетнюю дочь за донаты в криптовалюте. Об этом сообщает издание Daily Star.

По данным следствия, подозреваемый заманивал зрителей фотографиями с ребенком, а затем приглашал их на закрытые стримы. Во время трансляций он совершал насильственные действия в отношении девочки, получая за это криптовалюту.

Полученные средства мужчина использовал для покупки вещей и повышения своей популярности в сети. При обыске в его квартире полиция изъяла два мобильных телефона с большим количеством материалов с детской порнографией. Задержанному предъявлены обвинения, устанавливаются все обстоятельства преступления.

До этого в Латвии под суд попал отец, который годами насиловал дочь. В период с 2017 по 2023-й год, оставаясь наедине с ребенком, он пользовался доверием пострадавшей и совершал преступления против ее половой неприкосновенности.

Ранее священника обвинили в многократном изнасиловании ребенка-инвалида.
 
