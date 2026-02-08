Отец изнасиловал семилетнюю дочь в прямом эфире

В Мадриде задержан 46-летний мужчина по подозрению в организации платных онлайн-трансляций, на которых он насиловал свою семилетнюю дочь за донаты в криптовалюте. Об этом сообщает издание Daily Star.
По данным следствия, подозреваемый заманивал зрителей фотографиями с ребенком, а затем приглашал их на закрытые стримы. Во время трансляций он совершал насильственные действия в отношении девочки, получая за это криптовалюту.
Полученные средства мужчина использовал для покупки вещей и повышения своей популярности в сети. При обыске в его квартире полиция изъяла два мобильных телефона с большим количеством материалов с детской порнографией. Задержанному предъявлены обвинения, устанавливаются все обстоятельства преступления.
До этого в Латвии под суд попал отец, который годами насиловал дочь. В период с 2017 по 2023-й год, оставаясь наедине с ребенком, он пользовался доверием пострадавшей и совершал преступления против ее половой неприкосновенности.
Ранее священника обвинили в многократном изнасиловании ребенка-инвалида.