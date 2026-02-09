Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

ВВС Израиля подняли в воздух истребители из-за ребенка, назвавшего сеть Wi-Fi «террорист»

ВВС Израиля подняли истребители из-за пугающего названия Wi-Fi в самолете
Nir Elias/Reuters

ВВС Израиля подняли в воздух истребители для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Wizz Air из-за того, что ребенок на борту назвал «террорист» точку доступа Wi-Fi на своем телефоне, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, самолет авиакомпании Wizz Air вылетел из аэропорта Лутон и направлялся в аэропорт Бен-Гурион, когда один из пассажиров увидел на телефон сообщение, которое расценил как угрозу.

Позднее выяснилось, что «сообщение» оказалось названием Wi-Fi-точки доступа, которую на своем телефоне сделал ребенок, назвав сеть «террорист». Необычное название быстро вызвало тревогу среди пассажиров и экипажа, после чего были задействованы меры безопасности.

На фоне инцидента ВВС Израиля подняли в воздух несколько истребителей, которые сопроводили самолет до Тель-Авива. Перед посадкой лайнер совершил три круга над Средиземным морем.

После приземления в аэропорту Бен-Гурион пассажиров и их багаж тщательно проверили, в том числе с участием кинологов, специализирующихся на поиске взрывчатых веществ. На этот период власти временно приостанавливали прием и отправку рейсов.

Представитель Управления аэропортов Израиля сообщил, что после проверки было установлено отсутствие реальной угрозы, и авиасообщение вскоре вернулось в нормальный режим.

Ранее пилоты перепутали рулежную дорожку с взлетно-посадочную полосой и напугали пассажиров.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!