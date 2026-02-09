Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Женщина сбросила двух собственных детей с пятого этажа в Казахстане

В Казахстане двое детей чудом выжили после того, как мать их выбросила из окна
Shutterstock

В Казахстане мать выбросила своих детей из окна пятого этажа. Об этом пишет Nur.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

Инцидент произошел в городе Таразе. В результате падения с высоты дети 2021 и 2023 годов рождения чудом выжили, но получили закрытые черепно-мозговые травмы с отеком мозга. У старшего также выявили перелом бедра со смещением.

За жизни пострадавших сейчас борются врачи. Маленьким пациентам уже сделали КТ головы, груди, таза, лапароцентез и начали противоопухолевую терапию. Старшему также предстоит операция на ноге.

По факту случившегося начато досудебное расследование, подозреваемую задержали и поместили в ИВС. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. О причинах такого поступка женщины не сообщается.

Ранее уфимец с психическим расстройством, выбросивший трехлетнюю дочь из окна, попросил у нее прощения.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!